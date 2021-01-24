Пострадавшая от полицейского на несогласованной акции в Петербурге находится в реанимации
Женщина, которую ногой в живот ударил сотрудник правоохранительных органов на несанкционированной акции в Петербурге 23 января, помещена на лечение в реанимационное отделении в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные учреждения.
«Она находится в кардио-хирургической реанимации. Состояние тяжелое. Перевода на терапию не было», - рассказали в НИИ Скорой помощи.
Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области начали проверку в отношении допустившего жестокость полицейского. Ее результаты передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, пишут «Известия».
В Сеть попали кадры, на которых видно, что один из силовиков, ведущих задержанного мужчину, бьет ногой в живот женщину, которая попыталась встать у них на пути. Она с криком боли упала на асфальт. Женщину доставили в НИИ скорой помощи.
В российских городах на несанкционированных митингах в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали 3 296 человек по данным «ОВД-Инфо» на 24 января. Силовики провели задержания в 115 городах России. Наиболее массовые прошли в Москве и Петербурге.
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