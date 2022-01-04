В США предложили созвать совет экс-президентов для решения кризиса в стране
Для решения кризиса в США необходимо созвать совет экс-президентов Соединенных Штатов. Таким мнением поделился старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в беседе с The Hill.
Ульман подчеркнул, что наличие большого количества внешних и внутренних проблем США связано с устаревшей конституцией страны XVIII века. В то же время старший советник Атлантического совета отметил, внести поправки в конституцию не дают особенности двухпартийной системы.
В качестве альтернативы Ульман предложил созвать на длительное время совет бывших президентов.
«Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта», – объяснил Ульман.
Главной задачей такого совета будет нахождение компромисса, который удовлетворяют интересы всех сторон.
Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.
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