В США предложили созвать совет экс-президентов для решения кризиса в стране

Для решения кризиса в США необходимо созвать совет экс-президентов Соединенных Штатов. Таким мнением поделился старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в беседе с The Hill.

Ульман подчеркнул, что наличие большого количества внешних и внутренних проблем США связано с устаревшей конституцией страны XVIII века. В то же время старший советник Атлантического совета отметил, внести поправки в конституцию не дают особенности двухпартийной системы.

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В качестве альтернативы Ульман предложил созвать на длительное время совет бывших президентов.

«Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта», – объяснил Ульман.

Главной задачей такого совета будет нахождение компромисса, который удовлетворяют интересы всех сторон.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор в ночь на 31 декабря. В ходе беседы российский лидер подчеркнул, что введение санкций против России из-за ситуации с Украиной будет грозить полным разрывом отношений.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:США
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