Эстонские пограничники начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы

В заявлении ведомства говорится, что Россия намеренно направляет на границу с Эстонией группы мигрантов, не имеющих права на въезд в Евросоюз. Департамент предупредил о возможном закрытии границы из-за миграционного давления.

По данным RTVI, россиянам начали раздавать листовки с соответствующим предупреждением при выезде из Эстонии через контрольно-пропускной пункт в Нарве.

Министерство внутренних дел России 13 февраля объявило в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас. Также в базе ведомства значатся двое чиновников из Польши, передает «Радиоточка НСН».

