Эстонские пограничники начали предупреждать россиян о возможном закрытии границы
Россиянам начали раздавать листовки с предупреждением о возможном закрытии границы Эстонии и РФ, сообщил телеканал RTVI. Также соответствующая информация размещена на сайте Департамента полиции республики.
В заявлении ведомства говорится, что Россия намеренно направляет на границу с Эстонией группы мигрантов, не имеющих права на въезд в Евросоюз. Департамент предупредил о возможном закрытии границы из-за миграционного давления.
По данным RTVI, россиянам начали раздавать листовки с соответствующим предупреждением при выезде из Эстонии через контрольно-пропускной пункт в Нарве.
Министерство внутренних дел России 13 февраля объявило в розыск главу правительства Эстонии Каю Каллас. Также в базе ведомства значатся двое чиновников из Польши, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru