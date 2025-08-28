Эстония выразила протест Москве из-за повреждения дипмиссии ЕС в Киеве

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста, сообщила телерадиокомпания ERR.

В эстонском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что причиной стало повреждение здания дипмиссии ЕС в Киеве в ходе российского удара.

Эстония создаст «дроновую стену» на границе с Россией

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что ее войска не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Ранее аналогичные шаги предприняли Брюссель и Лондон. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о вызове и.о. постпреда России при Евросоюзе Карена Малаяна, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми сообщил о вызове российского посла в Лондоне на фоне сообщений о повреждении здания «Британского совета» в Киеве, передает «Радиоточка НСН».

Фото: orthodox.ee
