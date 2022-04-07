Эстония прекращает выдачу рабочих виз гражданам России и Белоруссии

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани заявил, что Эстония приостанавливает выдачу гражданам России и Белоруссии виз, предоставляющих право на работу или ведение бизнеса. Об этом сообщил ТАСС.

Эстония предложила восстанавливать Украину за счет денег России за энергоносители

Также Яани отметил, что такое решение является дополнительной мерой к международным и государственным санкциям, которые ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси.

Данное решение об ограничении возможности российских и белорусских граждан работать или вести бизнес на территории Эстонии и приостановке выдачи соответствующих виз и видов на жительство было принято на заседании правительства Эстонии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры