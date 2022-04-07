Эстония прекращает выдачу рабочих виз гражданам России и Белоруссии

Также Яани отметил, что такое решение является дополнительной мерой к международным и государственным санкциям, которые ограничивают экономику и инвестиции России и Беларуси.

Данное решение об ограничении возможности российских и белорусских граждан работать или вести бизнес на территории Эстонии и приостановке выдачи соответствующих виз и видов на жительство было принято на заседании правительства Эстонии.