Эстония поставила на Украину вооружения на 230 млн евро
Эстония с начала конфликта на Украине предоставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму порядка 230 млн евро. Об этом сообщил глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.
«С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью», - приводит РИА Новости слова Саара.
Он отметил, что на Украину были поставлены, в частности, минометы, противотанковые гранатометы и колесная бронетехника.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО, заявлял, что она «неожиданно подложила свинью» Киеву.
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