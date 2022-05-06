Эстония поставила на Украину вооружения на 230 млн евро

Эстония с начала конфликта на Украине предоставила Киеву вооружения и боеприпасы на сумму порядка 230 млн евро. Об этом сообщил глава Государственного центра оборонных инвестиций Магнус-Валдемар Саар.

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«С начала конфликта мы продолжали поддерживать Украину как военной, так и гуманитарной помощью», - приводит РИА Новости слова Саара.

Он отметил, что на Украину были поставлены, в частности, минометы, противотанковые гранатометы и колесная бронетехника.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о несоответствии Украины условиям вступления в НАТО, заявлял, что она «неожиданно подложила свинью» Киеву.

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