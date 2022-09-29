Эстония откажется от российского газа с 1 января 2023 года

Эстония приняла решение не покупать газ из России с 2023 года. Соответствующее постановление было принято правительством в четверг, 29 сентября. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Шольц заявил, что гордится возможностью отказаться от российского газа

«Теперь это закреплено в качестве юридически обязывающей меры. С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа», — заявил дипломат.

По словам министра, цель отказа от российского газа — оказание давления на Россию и завершение спецоперации на Украине. Рейнсалу подчеркнул, что природный газ — важный источник доходов для России и эффективный рычаг влияния на Евросоюз.

Власти Эстонии заверили, что запрет не повлияет на обычных граждан, однако может оказать давление на газовые предприятия страны, чья лицензия на деятельность позволяет импортировать природный газ или оказывать услуги по его транзиту.

Ранее премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что Германия не может отказаться от российского газа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СанкцииЭстонияРоссийский Газ
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