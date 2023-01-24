«Будут бомбить Петербург?»: Эстония начала провоцировать Россию на войну

Эстония не станет нападать на Россию, но будет провоцировать ее на конфликт, используя свою морскую территорию, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

Накануне посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что Эстония активно вооружается и задался вопросом, с кем Эстония собирается воевать. По его словам, в страну «планируется поставить самые современные виды обычных вооружений», способные «держать под прицелом Санкт-Петербург». Прохватилов отметил, что Петербург сегодня не так надежно защищен, как Москва.

«Представим, что Эстония напала и бьет по Петербургу, устав НАТО предполагает, что в случае ответа России на эту агрессию, статья о солидарной ответственности не будет включаться. НАТО несет ответственность, если мы нападем на Эстонию. Нападение Эстонии на Россию исключено. Главная опасность в том, что они намерены ввести статус прибрежной зоны для своей морской территории. Они закроют нам выход в Балтийское море, если с Финляндией договорятся, а это повод к войне – мы имеем право ответить на это объявлением войны. Но опять же в НАТО не обязаны отвечать на это. Опасаться нужно провокаций Эстонии, которые уже начались», - рассказал он.

Если допустить возможность военного противостояния, под угрозой окажется не только Санкт-Петербург, но и Балтийский флот, который будет уничтожен «за секунды», добавил Прохватилов.