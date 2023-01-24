«Будут бомбить Петербург?»: Эстония начала провоцировать Россию на войну

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал НСН, что Эстония не будет нападать первой, но готовится к ряду провокаций. 

Эстония не станет нападать на Россию, но будет провоцировать ее на конфликт, используя свою морскую территорию, заявил старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с НСН.

Накануне посол РФ в Таллине Владимир Липаев заявил, что Эстония активно вооружается и задался вопросом, с кем Эстония собирается воевать. По его словам, в страну «планируется поставить самые современные виды обычных вооружений», способные «держать под прицелом Санкт-Петербург». Прохватилов отметил, что Петербург сегодня не так надежно защищен, как Москва.

«Представим, что Эстония напала и бьет по Петербургу, устав НАТО предполагает, что в случае ответа России на эту агрессию, статья о солидарной ответственности не будет включаться. НАТО несет ответственность, если мы нападем на Эстонию. Нападение Эстонии на Россию исключено. Главная опасность в том, что они намерены ввести статус прибрежной зоны для своей морской территории. Они закроют нам выход в Балтийское море, если с Финляндией договорятся, а это повод к войне – мы имеем право ответить на это объявлением войны. Но опять же в НАТО не обязаны отвечать на это. Опасаться нужно провокаций Эстонии, которые уже начались», - рассказал он.

Если допустить возможность военного противостояния, под угрозой окажется не только Санкт-Петербург, но и Балтийский флот, который будет уничтожен «за секунды», добавил Прохватилов.

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«Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, надо Балтийский флот срочно выводить из Балтики, потому что в случае военного конфликта он будет уничтожен за считанные секунды. Петербург сегодня не так надежно защищен, полных систем ПВО всего две – над Вашингтоном и над Москвой. Но эстонцы никогда на это не пойдут. При этом, если наше руководство будет вести себя так, как ведет, только угрожать ответом, Петербург будут бомбить», - отметил собеседник НСН.

Со своей стороны, экс-первый заместитель командующего Ленинградским военным округом, генерал-полковник Павел Лабутин заявил НСН, что Петербург все-таки надежно защищен, а чтобы нападать на Россию, нужно быть «сумасшедшим».

«Это нереально, Санкт-Петербург надежно защищен, какой сумасшедший может в Эстонии нажать кнопку? У меня нет данных о том, что НАТО стягивает оружие в Эстонию», - заключил эксперт.

Ранее МИД Эстонии предложил создать прилежащую зону в своих территориальных водах. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил, что установление этой зоны в эстонском морском пространстве позволит контролировать соблюдение законодательства на расстоянии до 24 морских миль от исходной линии территориальных вод страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о планах Эстонии, напомнил о международном морском праве, в котором говорится о свободе судоходства.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Балтийский ФлотСпецоперацияСанкт-ПетербургЭстония
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