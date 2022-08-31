Эстония назвала недостаточными меры по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам

Годовая инфляция в РФ за неделю замедлилась до 14,31% Путин поручил выделить до 400 млрд рублей на оборудование при социальной газификации США готовы объявить о выделении новой военной помощи Украине Уголовное дело возбуждено после нападения бездомных собак на детей в Сызрани ЦСКА победил «Торпедо» 2:0 в первом туре группового этапа Кубка РФ