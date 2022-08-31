Эстония назвала недостаточными меры по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам

Власти Эстонии считают недостаточными принятые меры по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

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Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.

В Эстонии заявили, что поддерживают отмену упрощенного режима, однако все же намерены ограничить въезд в страну россиян с визами стран ЕС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыЭстония
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