Эстония назвала недостаточными меры по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам
31 августа 202219:15
Власти Эстонии считают недостаточными принятые меры по вопросу выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Накануне власти ЕС приняли решение отменить упрощенный визовый режим с РФ, а не вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, как предлагалось.
В Эстонии заявили, что поддерживают отмену упрощенного режима, однако все же намерены ограничить въезд в страну россиян с визами стран ЕС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru