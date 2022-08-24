В Госдуме предложили лишать гражданства РФ за критику властей ради визы другой страны
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил лишать гражданства россиян, критикующих власть и армию, ради получения визы другой страны, сообщает RT.
Инициатива направлена на рассмотрение вице-премьеру Андрею Белоусову. Сухарев обратил внимание, что некоторые западные страны вносят изменения в миграционные законодательства. В частности, от россиян, желающих получить визу, будут требовать письменное осуждение спецоперации на Украине, а также признание нелегитимности властей РФ.
Сенатор Андрей Клишас уже предложил расширить инициативу.
«Я бы предложил лишать мандата любого парламентария, кто выступает с инициативами, противоречащими основам Конституционного строя Российской Федерации», - написал Клишас у себя в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Латвии собираются пересмотреть уже выданные визы и виды на жительство для иностранцев, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал президент Латвии Эгилс Левитс.
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