«Интер РАО» ограничила поставки электроэнергии в КНР
Оператор экспорта и импорта электроэнергии в России «Интер РАО» объявил о частичном ограничении поставок электроэнергии в Китай, сообщает ТАСС.
Отмечается, что это связано с продолжающимися переговорами с китайской стороной по вопросу повышения цен на электроэнергию на величину экспортной пошлины.
Параллельно «Интер РАО» достигла соглашения о повышении цен на поставки с Монголией, поэтому поставки электроэнергии в эту страну продолжается.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее отменила завышенные тарифы на электроэнергию в Свердловской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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