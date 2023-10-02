«Интер РАО» ограничила поставки электроэнергии в КНР

Отмечается, что это связано с продолжающимися переговорами с китайской стороной по вопросу повышения цен на электроэнергию на величину экспортной пошлины.

Параллельно «Интер РАО» достигла соглашения о повышении цен на поставки с Монголией, поэтому поставки электроэнергии в эту страну продолжается.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее отменила завышенные тарифы на электроэнергию в Свердловской области, сообщает «Радиоточка НСН».

