Эстонию и Финляндию предупредили о жестком ответе РФ на перекрытие Финского залива

Если Эстония совместно с Финляндией перекроют Финский залив, ответ России будет очень жестким. Об этом заявил военный обозреватель Виктор Литовкин в разговоре с AIF.Ru.

«Это надувание щек, демонстрация того, что моська, знать, сильна, коль лает на слона, по этому принципу. Не могут они этого сделать ни при какой погоде. Во-первых, потому что морской кодекс объясняет понятие международных вод», - сказал он.