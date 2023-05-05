«Есть что обсудить»: О чем на следующей неделе поговорят Путин и Пашинян

Владимир Путин и Никол Пашинян на анонсированной армянским премьером встрече обсудят ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что на следующей неделе проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время выступления в Праге, отвечая на вопрос о своей позиции по ситуации на Украине.