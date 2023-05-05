«Есть что обсудить»: О чем на следующей неделе поговорят Путин и Пашинян

Александр Искандарян в разговоре с НСН озвучил несколько острых тем, которые могут затронуть лидеры России и Армении.

Владимир Путин и Никол Пашинян на анонсированной армянским премьером встрече обсудят ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе, рассказал НСН директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне заявил, что на следующей неделе проведет встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время выступления в Праге, отвечая на вопрос о своей позиции по ситуации на Украине.

Армяно-азербайджанские переговоры состоятся в России в мае
«Армения и Россия состоят в ОДКБ. У стран довольно большой базис двусторонних отношений по многим направлениям, поэтому лидерам стран есть что обсудить. Основными вопросами, я думаю, будут ситуация на Южном Кавказе вокруг конфликта в Карабахе, армяно-азербайджанские отношения», - сказал Искандарян.

Эксперт не верит в существенное влияние Еревана на российско-украинский конфликт, однако отмечает, что происходящее на Украине отражается на всех странах бывшего Советского Союза.

«Ситуация на Украине достаточно сложная. Я не думаю, что Армения серьезно может способствовать какому-либо урегулированию, но ситуация в российско-украинском противостоянии отражается на всем постсоветском пространстве, поэтому это тоже наверняка будет обсуждаться», - подытожил собеседник.

Ранее Никол Пашинян заявил о готовности подписать документ, который обсуждается в ходе переговоров с Азербайджаном, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Никол ПашинянВладимир Путин

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