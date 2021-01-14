ЕСПЧ заявил, что Крым находится в фактической российской юрисдикции
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что Крым находится «в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года», сообщает пресс-служба суда.
В Страсбурге отметили, что факты, обжалованные правительством Украины, «действительно подпадали под «юрисдикцию» России на основании эффективного контроля, который РФ осуществляла над Крымом на тот момент».
Речь идёт о жалобах против России, в которых Украина заявляла о систематических нарушений прав человека в Крыму, таких, как незаконные задержания, политические преследования и т.д. - их в ЕСПЧ признали «частично приемлемыми для рассмотрения».
При этом ЕСПЧ заявил, что не считает себя правомочным выносить решения о том, было ли включение Крыма в состав России законным с точки зрения международного права, сообщает пресс-служба суда.
Крым и Севастополь вошли в состав РФ весной в 2014 году. После государственного переворота в Киеве был проведён референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины, сообщает RT. По его словам это «произойдёт гораздо быстрее», когда рядом с полуостровом расцветёт «сияющая и успешная» Херсонская область».
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