ЕСПЧ получил письмо от Минюста РФ с запросом о пересмотре решения по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил, что получил письмо Минюста РФ с запросом о пересмотре принятого решения по Алексею Навальному, сообщает РИА Новости.

При этом в Страсбурге не стали отвечать на вопрос о том, будет ли пересмотрено принятое решение.

Ранее в российском министерстве запросили ЕСПЧ о пересмотре решения по делу Навального, а также о признании неприемлемой жалобы адвокатов оппозиционера в рамках 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в соответствие ими были запрошены обеспечительные меры.

Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что ЕСПЧ потребовал незамедлительного освобождения Навального. В Страсбурге задействовали правило 39 регламента о применении обеспечительных мер, которые являются обязательными для исполнения и применяются, если суд считает, что заявителю грозит опасность, сообщает RT.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

