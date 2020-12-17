«Если что - сразу к нам». Лукашенко пригласил Папу Римского на лечение в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Папу Римского по-настоящему «народным человеком», передаёт БелТА.

На встрече с апостольским нунцием архиепископом Клаудио Гуджеротти, белорусский лидер попросил его передать понтифику поздравления с Новым годом и Рождеством, а также пожелал Папе Римскому Франциску здоровья.

Лукашенко добавил, что если понтифик внезапно заболеет, то может смело приезжать на лечение в Белоруссию. «Если что - сразу к нам, мы умеем лечить», - отметил президент.

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни рассказал, что Клаудио Гуджеротти, в качестве специального посланника Папы Римского, сообщил Лукашенко о том, что Папа Франциск обеспокоен нынешней ситуацией в Белоруссии.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает, что официальные данные ЦИК, согласно которым победил Александр Лукашенко, сфальсифицированы, и на самом деле выиграла Тихановская.

