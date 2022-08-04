Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа
Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает «Интерфакс».
Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул 2 августа вечером.
Судна с зерном отправляются из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Экспорт зерна был нарушен после начала военных действий на территории Украины.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».
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