Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа

Еще три судна с зерном выйдут из портов Украины 5 августа. Об этом сообщили в Минобороны Турции, передает «Интерфакс».

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Стамбул 2 августа вечером.

Судна с зерном отправляются из Украины в рамках соглашения страны, ООН, России и Турции о вывозе продовольствия. Экспорт зерна был нарушен после начала военных действий на территории Украины.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что сделка по экспорту зерна из Украины стала «дипломатическим успехом и исторической поворотной точкой».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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