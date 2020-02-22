Еще одному дипломату из России не выдали визу США
Замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ)Георгий Михно не смог посетить мероприятие ООН из-за невыдачи визы США, его вынужден был заменить постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.
Небензя заявил, что такое поведение Штатов наносит ущерб репутации страны, а также ставит под вопрос усилия остальных стран, задействованных в ООН. Мероприятие, на которое не смог попасть Михно, было посвящено антитеррористической деятельности.
За время проведения 74-й сессии ГА ООН 18 российских дипломатов не смогли посетить мероприятия из-за проблем в визовыми документами в США. Срочное заседание комитета ГА ООН для решения данного вопроса будет проведено в течение следующей недели.
Ранее на этой неделе виза не была выдана главе российской делегации Константину Воронцову, из-за чего он не смог приехать в Нью-Йорк на заседание комиссии ООН по разоружению, где во вторник должны были избрать председателя.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- На железной дороге в Финляндии начал работать российский снегоуборочный поезд
- Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос
- Зеленский накажет организаторов атаки на эвакуированных из КНР украинцев
- Меркель, Макрон и Эрдоган обсудили Сирию
- Турчинов рассказал, почему Украина не стала воевать с Россией