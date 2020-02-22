Еще одному дипломату из России не выдали визу США

Замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ)Георгий Михно не смог посетить мероприятие ООН из-за невыдачи визы США, его вынужден был заменить постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.



Небензя заявил, что такое поведение Штатов наносит ущерб репутации страны, а также ставит под вопрос усилия остальных стран, задействованных в ООН. Мероприятие, на которое не смог попасть Михно, было посвящено антитеррористической деятельности.