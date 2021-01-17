Еще один спонсор отказался финансировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
Немецкая компания Liqui Moly объявила о решении выйти из числа спонсоров ЧМ по хоккею в 2021 году, если он состоится в Белоруссии. Заявление сделано в Instagram-аккаунте бренда.
Немецкая компания стала уже третьей отказавшейся быть спонсором ЧМ по хоккею в Минске.
В корпорации считают, что «политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly», отмечает «Интерфакс»
Накануне отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии автокомпания Skoda и бренд NIVEA MEN.
Напомним, соревнования планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, некоторые европейские общественные организации предлагают перенести ЧМ из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Еще один спонсор отказался финансировать ЧМ по хоккею в Белоруссии
- Паралич лица. Вакцина Pfizer проявила себя в Израиле
- Захарова: Ответы ФРГ на запросы России по Навальному ничего не содержали по их сути
- Число спасенных у побережья Турции моряков увеличилось до шести
- СМИ: Затонувший у берегов Турции сухогруз принадлежит украинской компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru