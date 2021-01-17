Еще один спонсор отказался финансировать ЧМ по хоккею в Белоруссии

Немецкая компания стала уже третьей отказавшейся быть спонсором ЧМ по хоккею в Минске.

В корпорации считают, что «политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly», отмечает «Интерфакс»

Накануне отказались спонсировать ЧМ по хоккею в Белоруссии автокомпания Skoda и бренд NIVEA MEN.

Напомним, соревнования планируется провести в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Однако, некоторые европейские общественные организации предлагают перенести ЧМ из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в Белоруссии.



