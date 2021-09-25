Еще один крымский министр ушел в отставку
Министр транспорта Евгений Исаков подал в отставку, которую принял глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом глава республики написал в Telegram-канале.
«Ротация кадров – это естественный процесс, без которого невозможно эффективно решать текущие вопросы», - заявил Аксенов.
Исаков возглавлял министерство транспорта Крыма с 20 октября 2020 года. До этого назначения он занимал должность замначальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, пишет Газета.ru.
Ранее в субботу РИА Новости со ссылкой на источник в крымском правительстве сообщал о скорой ротации в кабмине Крыма. В том числе он упоминал о возможной отставке Исакова.
Напомним, на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова, а также главу министерства строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже бывших руководителей задержали. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств и мошенничестве. По решению суда экс-чиновники арестованы на два месяца.
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