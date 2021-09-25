СМИ: В Крыму готовятся к новым отставкам в Совете министров

В Роспотребнадзоре рассказали о причинах нового всплеска заболеваемости COVID-19 На Сочи обрушились ливни Рабочую группу по подготовке первого заседания новой Госдумы возглавит действующий первый вице-спикер Александр Жуков В Пентагоне заявили о невозможности расширить военные контакты с Россией Мировые автопроизводители уделяют всё больше внимания адаптации автомобилей к отечественным дорогам