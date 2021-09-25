СМИ: В Крыму готовятся к новым отставкам в Совете министров

Кресла в кабинете министров Крыма могут освободить министр транспорта республики Евгений Исаков. Министерские портфели могут потерять главы еще нескольких министерств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.

«В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится», - цитирует агентство слова собеседника.

Суд арестовал по делу о хищениях экс-министра строительства Крыма Храмова

Также планируется сократить число вице-премьеров.

«Ротации коснутся и глав ряда городов республики», - заявил источник.

Напомним, на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова, а также главу министерства строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже бывших руководителей задержали. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств и мошенничестве. По решению суда экс-чиновники арестованы на два месяца.

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ФОТО: НСН
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