СМИ: В Крыму готовятся к новым отставкам в Совете министров
Кресла в кабинете министров Крыма могут освободить министр транспорта республики Евгений Исаков. Министерские портфели могут потерять главы еще нескольких министерств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.
«В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения. Курс обновления структуры власти продолжится», - цитирует агентство слова собеседника.
Также планируется сократить число вице-премьеров.
«Ротации коснутся и глав ряда городов республики», - заявил источник.
Напомним, на этой неделе глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера правительства Евгения Кабанова, а также главу министерства строительства и архитектуры республики Михаила Храмова. Позже бывших руководителей задержали. Им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств и мошенничестве. По решению суда экс-чиновники арестованы на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru