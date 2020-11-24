Еще 2 тыс беженцев вернулись в Карабах в сопровождении миротворцев

Еще около 2 тысяч беженцев смогли вернуться в Карабах за прошедшие сутки в сопровождении российских миротворцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что на главную площадь Степанакерта из Еревана прибыли 30 автобусов с 1 250 беженцами. В общем за сутки домой вернулись 2 060 человек. Днем ранее сообщалось о 1,3 тысячи беженцев, доставленных на свои места жительства.

В миротворческий контингент, работающий на территории непризнанной НКР на линии соприкосновения, входят сотрудники 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Заявление о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха было подписано 9 ноября президентом России Владимиром Путиным, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Контроль за режимом прекращения огня проводят российские миротворческие силы.