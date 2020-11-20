Алиев определил условие для восстановления отношений с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эфире Al Arabiya заявил, что Баку попытается восстановить нормальные отношения с армянским народом.

По словам главы государства, восстановление отношений с Арменией возможно после полного вывода армянских сил из региона. «Мы попытаемся вернуться к добрососедским отношениям, хоть это и не будет легко», - подчеркнул Алиев.

Алиев отметил, что намерен урегулировать ситуацию с армянской и азербайджанской общинами, проживающими в Нагорном Карабахе, «после возвращения контроля над регионом». Президент добавил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян должен заявить о приверженности прежним договорённостям, по которым территории в Нагорном Карабахе были признаны «оккупированными азербайджанскими территориями», передаёт RT.

Ранее Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Баку и грядущем восстановлении города Агдам. Согласно заявлению глав России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне Нагорного Карабаха, Ереван также должен вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, часть Газахского района Азербайджана.

