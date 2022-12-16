ЕС запретил своим гражданам занимать руководящие посты в госкомпаниях России
16 декабря 202217:02
Европейский союз полностью запрещает своим гражданам занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях России. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.
Как отмечается, решение вступает в силу со дня опубликования, то есть с пятницы, 16 декабря.
Ранее Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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16 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru