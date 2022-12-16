ЕС запретил своим гражданам занимать руководящие посты в госкомпаниях России

Европейский союз полностью запрещает своим гражданам занимать руководящие посты во всех государственных и контролируемых государством компаниях России. Об этом говорится в распространенном заявлении Совета Евросоюза.

Как отмечается, решение вступает в силу со дня опубликования, то есть с пятницы, 16 декабря.

Ранее Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

