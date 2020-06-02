ЕС выступил категорически против России в G7

Евросоюз считает неприемлемым возвращение Москвы к формату «Большой семерки» (G7). Об этом заявила глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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В ЕС отметили, что США хоть и председательствуют в группе, но не имеют правда раздавать приглашения другим странам. Также в Брюсселе считают, что пока Россия не изменит свой внешнеполитический курс, «большая семерка» не может вернуться к формату G8.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении пригласить на перенесенный ранее саммит G7 еще несколько стран. Помимо России, речь зашла о Индии, Южной Корее и Австралии. Ранее против участия Москвы в саммите выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, напоминает RT.

Россия была фактически изгнана из состава «Большой восьмерки» в 2014 году после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе.

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