ЕС выдвинет конкретные меры по визам для россиян в ближайшее время

Евросоюз выдвинет конкретные меры по выдачи шенгенских виз для россиян в ближайшее время. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Еврокомиссию.

Грузия не станет вводить визы для граждан России

По данным агентства, ЕС представит руководящие принципы в данном вопросе, чтобы они могли быть реализованы в приоритетном порядке. Отмечается, что меры будут предполагать полную отмену упрощенного визового режима с РФ.

Как ожидается, процесс оформления визы станет более сложным и длительным, что приведет к сокращению выдачи виз.

Возможность запрета выдачи виз гражданам России обсуждалась на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое прошло в Праге 30 и 31 августа. Мнения европейских правительств разделились, ограничения на выдачу виз поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды. Против запрета выступают в том числе Германия и Франция.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Евросоюз
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