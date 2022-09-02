ЕС выдвинет конкретные меры по визам для россиян в ближайшее время

По данным агентства, ЕС представит руководящие принципы в данном вопросе, чтобы они могли быть реализованы в приоритетном порядке. Отмечается, что меры будут предполагать полную отмену упрощенного визового режима с РФ.



Как ожидается, процесс оформления визы станет более сложным и длительным, что приведет к сокращению выдачи виз.

Возможность запрета выдачи виз гражданам России обсуждалась на неформальном заседании глав МИД стран Евросоюза, которое прошло в Праге 30 и 31 августа. Мнения европейских правительств разделились, ограничения на выдачу виз поддерживают Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Финляндия, Нидерланды. Против запрета выступают в том числе Германия и Франция.