СМИ: Совет ЕС утвердил новые санкции против граждан России
Главы МИД 27 стран-членов Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.
По данным собеседника агентства, в новый чёрный список попали граждане России, Китая и Ливии.
Ранее Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa сообщил, что новые санкции связаны с нарушениями прав человека в соответствии с «европейским актом Магнитского» и затронут россиян, которые не попали в предыдущий список.
«Европейский акт Магнитского» Евросоюз впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Ura.ru. В санкционный список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
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