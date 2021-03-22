СМИ: Совет ЕС утвердил новые санкции против граждан России

Главы МИД 27 стран-членов Евросоюза утвердили новые санкции в отношении 11 физических лиц, причастных, по мнению сообщества, к нарушению прав человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

По данным собеседника агентства, в новый чёрный список попали граждане России, Китая и Ливии.

Ранее Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa сообщил, что новые санкции связаны с нарушениями прав человека в соответствии с «европейским актом Магнитского» и затронут россиян, которые не попали в предыдущий список.

«Европейский акт Магнитского» Евросоюз впервые задействовал 2 марта из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает Ura.ru. В санкционный список попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.