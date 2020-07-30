ЕС ввел новые санкции против россиян за кибератаки

Евросоюз ввел санкции в отношении российских физических и юридических лиц за кибератаки против объединения стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный Журнал союза.

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В частности, в «черный список» вошли: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников, а также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России. Санкции предполагают запрет на въезд в страны союза и заморозку активов.

Также ЕС ввел санкции против двух граждан Китай и одной китайской компании и одной корейской.

Отмечается, что санкции введены за кибератаки, в частности, против ОЗХО (организации по запрещению химического оружия).


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕС
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