ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука

Евросоюз внес в санкционные списки бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, продюсера Артёма Марчевского и чешский портал «Voice of Europe», об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Чехии.

В материале уточняется, что теперь все ограничения, введенные Чехией по отношению к этим лицам и новостному порталу, действуют во всех 27 странах-членах ЕС.