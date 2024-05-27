ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука

Евросоюз внес в санкционные списки бывшего лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, продюсера Артёма Марчевского и чешский портал «Voice of Europe», об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД Чехии.

В материале уточняется, что теперь все ограничения, введенные Чехией по отношению к этим лицам и новостному порталу, действуют во всех 27 странах-членах ЕС.

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Ранее 17 мая ЕС приостановил вещание трех российских СМИ: РИА Новости, «Российской газеты» и «Известий». Это было сделано в связи с тем, что эти новостные ресурсы были под постоянным контролем руководства России и продвигали политику агрессии против Украины, говорилось в материале.

Также под запрет попал чешский портал «Voice of Europe», который в Евросоюзе обвиняли в пророссийской пропаганде, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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