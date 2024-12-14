СМИ: Турция собирается выйти из санкционного списка по Газпромбанку
Турция в ходе контактов с США обсудила вопрос о выходе Анкары из санкционного списка по Газпромбанку. Об этом сообщает турецкая газета «Hürriyet».
Отмечается, что турецкая сторона обсудила это с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который накануне побывал в столице республики. В свою очередь представитель Вашингтона заметил, что ему известно о запросах Анкары, и что США сейчас проводит их оценку.
До этого глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что санкции США в отношении Газпромбанка негативно влияют на Анкару. Поэтому МИД республики проводит переговоры для урегулирования ситуации с оплатой за импортируемый из РФ природный газ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru