СМИ: Турция собирается выйти из санкционного списка по Газпромбанку

Отмечается, что турецкая сторона обсудила это с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который накануне побывал в столице республики. В свою очередь представитель Вашингтона заметил, что ему известно о запросах Анкары, и что США сейчас проводит их оценку.

До этого глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар заявил, что санкции США в отношении Газпромбанка негативно влияют на Анкару. Поэтому МИД республики проводит переговоры для урегулирования ситуации с оплатой за импортируемый из РФ природный газ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».