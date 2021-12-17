ЕС согласовал продление экономических санкций против Москвы
Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических ограничительных мер против Москвы, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — заявил он.
Европейские лидеры также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».
Очередное продление санкций ожидается в конце января 2022 года.
Ранее сообщалось, что в резолюции евродепутаты призвали также главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.
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