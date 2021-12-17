ЕС согласовал продление экономических санкций против Москвы

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Ранее сообщалось, что в резолюции евродепутаты призвали также главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России.

Очередное продление санкций ожидается в конце января 2022 года.

Европейские лидеры также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений».

«Лидеры ЕС единогласно согласились продлить экономические санкции против России», — заявил он.

Лидеры Евросоюза в рамках саммита в Брюсселе единогласно выступили за продление экономических ограничительных мер против Москвы, написал глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

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