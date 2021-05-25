ЕС расширит экономические санкции против Белоруссии

Саммит Евросоюза решил принять дополнительные экономические санкции в отношении Белоруссии, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает ТАСС.

В ЕС рассказали о планируемых санкциях против Белоруссии

В санкционный список будут включены новые граждане и организации республики. Ранее ЕС на фоне массовых протестов после президентских выборов в августе 2020 года ввел ограничения в отношении ряда официальных лиц Белоруссии, в том числе главы республики Александра Лукашенко, и связанных с властями юрлиц.

Кроме того, Меркель сообщила, что саммит принял решение запретить белорусским авиакомпаниям перелеты через воздушное пространство Евросоюза, пишет «Свободная пресса».

Также Меркель прокомментировала инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске, отметив, что при посадке были нарушены международные правила. Кроме того, канцлер сообщила, что Евросоюз не располагает данными о причастности России к инциденту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияСанкции ЕСЕвросоюзСаммитАнгела Меркель
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