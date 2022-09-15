ЕС продлил санкции против сына экс-президента Украины Януковича

Евросоюз продлил действующие санкции против сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экс-президента.



Санкции продлены на полгода.

Ранее в августе сообщалось, что арестованные в рамках уголовного дела деньги, которые принадлежали сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру, передали на нужны украинской армии.

Уже более шести месяцев на территории Украины идет военная операция РФ. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.





