ЕС продлил санкции против сына экс-президента Украины Януковича

Евросоюз продлил действующие санкции против сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу экс-президента.

Санкции продлены на полгода.

Ранее в августе сообщалось, что арестованные в рамках уголовного дела деньги, которые принадлежали сыну экс-президента Украины Виктора Януковича Александру, передали на нужны украинской армии.

Уже более шести месяцев на территории Украины идет военная операция РФ. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВиктор Янукович
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры