ЕС призвал Таджикистан и Киргизию к мирному урегулированию конфликта
Европейский союз призвал Таджикистан и Киргизию к мирному урегулированию конфликта между странами. Об этом сообщает «Интерфакс».
В ЕС отметили, что эскалация вредит региональной стабильности. Также власти объединения указали на важность прекращения огня и скорейшего устранения разногласий дипломатическим путем.
Вооруженный конфликт ка киргизско-таджикской границе разгорелся 14 сентября. По информации министерства здравоохранения Киргизии, два человека, в том числе 15-летняя девочка, погибли. В Баткенскую больницу поступили 55 пострадавших.
Позднее о прекращении огня договорились президенты Киргизии и Таджикистана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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