ЕС приостановил процесс интеграции Грузии
Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили. Об этом заявил посол сообщества Павел Герчинский, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, лидерам ЕС «неясны» намерения действующего правительства Грузии. Кроме того, Герчинский назвал «шагом назад» закон о прозрачности иностранного влияния, пишет «Свободная пресса».
«Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — подчеркнул посол.
В декабре прошлого года Совет ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в сообщество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru