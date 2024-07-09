ЕС приостановил процесс интеграции Грузии

Процесс интеграции Грузии в Евросоюз приостановили. Об этом заявил посол сообщества Павел Герчинский, передает РИА Новости.

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Как отметил дипломат, лидерам ЕС «неясны» намерения действующего правительства Грузии. Кроме того, Герчинский назвал «шагом назад» закон о прозрачности иностранного влияния, пишет «Свободная пресса».

«Также антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в Евросоюз. К сожалению, на данный момент вступление Грузии в Евросоюз приостановлено», — подчеркнул посол.

В декабре прошлого года Совет ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата на вступление в сообщество.

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ФОТО: РИА Новости
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