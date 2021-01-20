ЕС предложит США сотрудничество по готовности к заболеваниям на саммите G20

Евросоюз на саммите G20, проведение которого назначено на май в Риме, предложит властям США сотрудничество по профилактике заболеваний и обеспечению готовности к ним. Об заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пленарной сессии Европарламента.

Она отметила, что присоединение США к усилиям ЕС в сфере здравоохранения будет «сильным сигналом». Дер Ляйен добавила, что предложит Соединенным Штатам активизировать работу по профилактике заболеваний и обеспечить готовность к ним.

ООН попросила у G20 28 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в начале января утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию. Кроме того, при правительстве будет учрежден координационный совет для предупреждения угроз санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Саммит G20КоронавирусСШАЕврокомиссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры