ЕС предложит США сотрудничество по готовности к заболеваниям на саммите G20

Евросоюз на саммите G20, проведение которого назначено на май в Риме, предложит властям США сотрудничество по профилактике заболеваний и обеспечению готовности к ним. Об заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на пленарной сессии Европарламента.

Она отметила, что присоединение США к усилиям ЕС в сфере здравоохранения будет «сильным сигналом». Дер Ляйен добавила, что предложит Соединенным Штатам активизировать работу по профилактике заболеваний и обеспечить готовность к ним.