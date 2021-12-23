СМИ: ЕС потребовал у Киева освободить Медведчука

В Евросоюзе потребовали от руководства Украины освободить главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и отменить санкции против оппозиционных СМИ. Об этом сообщает интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По их данным, в ходе переговоров о снижении конфронтации между Москвой и Киевом, состоялся обмен мнениями по ситуации с правами человека на Украине. Лидеры ЕС потребовали от президента Владимира Зеленского не нагнетать ситуацию, отменить преследование оппозиционеров и санкции против ряда СМИ.

Отдельный разговор был по поводу освобождения из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению руководителей ряда европейских стран, подобные шаги снимут напряжённость в отношениях с Россией.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал обвинения в госизмене в адрес однопартийца Виктора Медведчука политическими репрессиями.