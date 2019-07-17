ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
Европейский союз обратился к России с призывом признать ответственность за крушение Boeing МН17, которое произошло над территорией Донбасса летом 2014 года, сообщает Ura.ru.
Уточняется, что документ был опубликован в связи с пятой годовщиной случившейся трагедии. В заявлении отмечается, что сейчас прикладываются все усилия, чтобы установить правду. Газета.ру сообщает, что Евросоюз призывает Россию провести расследование и возбудить уголовные дела в отношении подозреваемых. Кроме того, отмечает «Свободная пресса», Москву убедительно просят сотрудничать с ЕС в рамках проведения всестороннего расследования обстоятельств трагедии.
Тaкже в Совете Европы одобрили возбуждение в Нидерлaндaх уголовных дел в отношении четырех подозревaемых в причaстности к крушению лaйнерa. В их число входят трое россиян и один укрaинец.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг свою причастность к крушению пассажирского «Боинга».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17
- Рядовым и сержантам-контрактникам увеличат зарплату
- Новости за ночь: Семьи погибших в крушении MH17 обратились к России
- Кандидат в президенты США неоправданно назвала себя жертвой «русских ботов»
- В Минздраве напомнили, что курилки по всему миру продвигает табачная индустрия