ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов

Власти республики Белоруссия должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ, сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.

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Сотрудники ЕС утверждают, что такими действиями белорусское правительство демонстрирует пренебрежение свободой выражения мысли. «Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ», — заявили чиновники Евросоюза. Они добавили, что всех задержанных следует немедленно отпустить вместе с политическим заключенными.

Ранее белорусские силовики 18 мая задержали 13 сотрудников портала Tut.by. В главном офисе СМИ прошли обыски. ИА URA.RU сообщило, что у некоторых работников издания отобрали технику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыБелоруссияЕвросоюз
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