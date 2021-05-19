ЕС потребовал от Белоруссии прекратить преследования журналистов
Власти республики Белоруссия должны прекратить преследования журналистов и независимых СМИ, сказано в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза.
Сотрудники ЕС утверждают, что такими действиями белорусское правительство демонстрирует пренебрежение свободой выражения мысли. «Эти действия белорусских властей противоречат основным международным обязательствам, взятым Белоруссией, в том числе в рамках ООН и ОБСЕ», — заявили чиновники Евросоюза. Они добавили, что всех задержанных следует немедленно отпустить вместе с политическим заключенными.
Ранее белорусские силовики 18 мая задержали 13 сотрудников портала Tut.by. В главном офисе СМИ прошли обыски. ИА URA.RU сообщило, что у некоторых работников издания отобрали технику.
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