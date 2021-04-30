Белоруссия просит США, Украину и Литву о выдаче фигурантов дела о госперевороте

Обвиняемыми по делу о покушении на президента Белоруссии Александра Лукашенко и попытке государственного переворота в этой стране являются 9 человек, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на КГБ республики.

Четыре фигуранта этого дела сейчас находятся в СИЗО, еще пятерым обвинения предъявлены заочно, уточняют в КГБ.

Минск запросил у США правовую помощь в рамках дела о госперевороте. При этом белорусская сторона направила в США, Литву и Украину запросы о выдаче фигурантов этого дела и ждет их оперативной проработки, говорится в сообщении.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы злоумышленников, которые планировали 9 мая покушение на него и его детей.

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Российские спецслужбы задержали в Москве белорусского адвоката Юрия Зенковича и политолога Александра Федуту. По версии белорусской стороны, их спонсировали Польша и США.

26 апреля белорусский государственный телеканал ОНТ показал кадры, из которых следует, что обвиняемые признали свою вину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспереворотАлександр ЛукашенкоБелоруссия
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