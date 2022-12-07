ЕС подал иск на действия Китая в ВТО

Власти Европейского Союза подали иск во Всемирную торговую организацию на Китайскую народную республику, сообщает ТАСС.

Брюссель обвиняет Пекин за торговые ограничения в отношение Литвы и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Китайские меры наносят значительный ущерб нашему бизнесу, и это наш долг - защищать наши права», - заявили в руководстве ЕС.

Си Цзиньпин призвал повышать уровень сотрудничества Китая и Европы

Китай фактически заблокировал весь экспорт из Литвы после решения этой страны открыть у себя дипломатическое представительство Тайваня.

Ранее между Китаем и США развязалась третья война, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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