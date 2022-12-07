ЕС подал иск на действия Китая в ВТО
Власти Европейского Союза подали иск во Всемирную торговую организацию на Китайскую народную республику, сообщает ТАСС.
Брюссель обвиняет Пекин за торговые ограничения в отношение Литвы и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
«Китайские меры наносят значительный ущерб нашему бизнесу, и это наш долг - защищать наши права», - заявили в руководстве ЕС.
Китай фактически заблокировал весь экспорт из Литвы после решения этой страны открыть у себя дипломатическое представительство Тайваня.
Ранее между Китаем и США развязалась третья война, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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