ЕС подал иск на действия Китая в ВТО

Власти Европейского Союза подали иск во Всемирную торговую организацию на Китайскую народную республику, сообщает ТАСС.

Брюссель обвиняет Пекин за торговые ограничения в отношение Литвы и китайскую политику в отношении патентов на высокие технологии. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Китайские меры наносят значительный ущерб нашему бизнесу, и это наш долг - защищать наши права», - заявили в руководстве ЕС.