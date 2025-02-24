ЕС отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT

Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций отключил 13 российских банков от платежной системы SWIFT, сообщил Reuters.

«Было решено распространить запрет на 13 региональных банков, считающихся важными для банковской и финансовой системы России», - уточняется в тексте.

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Помимо банков в чёрный список вошли 48 физических и 35 юридических лиц.

Также Евросоюз ввел санкции против 74 судов, якобы входящих в теневой флот России.

В конце января экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что россияне не столкнутся с последствиями, если еще 15 российских банков будут отключены от системы SWIFT, передает Telrgram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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