Австралия ввела крупнейшие с 2022 года санкции против России
Австралия ввела новый пакет санкций против России, который стал крупнейшим с февраля 2022 года. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.
«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций», - отмечается в заявлении.
Ограничения касаются в том числе администрации новых российских регионов, включая министров и судей, участвующих в углублении военного сотрудничества с КНДР людей и организаций, а также лиц в оборонном, транспортном, финансовом секторах РФ.
В Австралии подчеркнули, что ужесточили торговые запреты против России, запретив поставки коммерческих БПЛА, компонентов, предоставление сопутствующих услуг.
Всего страна ввела уже более 1400 санкций против РФ.
Ранее Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций, который затронет 27 физических и 25 юридических лиц, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru