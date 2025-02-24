Австралия ввела крупнейшие с 2022 года санкции против России

Австралия ввела новый пакет санкций против России, который стал крупнейшим с февраля 2022 года. Об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

«Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 70 лиц, а также целевые финансовые санкции в отношении 79 организаций», - отмечается в заявлении.

Ограничения касаются в том числе администрации новых российских регионов, включая министров и судей, участвующих в углублении военного сотрудничества с КНДР людей и организаций, а также лиц в оборонном, транспортном, финансовом секторах РФ.

В Австралии подчеркнули, что ужесточили торговые запреты против России, запретив поставки коммерческих БПЛА, компонентов, предоставление сопутствующих услуг.

Всего страна ввела уже более 1400 санкций против РФ.

Ранее Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций, который затронет 27 физических и 25 юридических лиц, пишет Ura.ru.

