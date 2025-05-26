ЕС отказался от консультаций с Россией в ВТО по углеродному механизму

Европейский союз не стал проводить консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации по спору, инициированному Москвой в связи с трансграничным углеродным регулированием ЕС (CBAM). Об этом сообщил постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, Евросоюз уведомил российскую сторону об отказе от обсуждений в рамках предусмотренной процедурой ВТО. Россия ранее направила запрос на консультации 19 мая, указав, что считает механизм CBAM нарушающим ряд международных торговых обязательств ЕС.