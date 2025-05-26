ЕС отказался от консультаций с Россией в ВТО по углеродному механизму
Европейский союз не стал проводить консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации по спору, инициированному Москвой в связи с трансграничным углеродным регулированием ЕС (CBAM). Об этом сообщил постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
По его словам, Евросоюз уведомил российскую сторону об отказе от обсуждений в рамках предусмотренной процедурой ВТО. Россия ранее направила запрос на консультации 19 мая, указав, что считает механизм CBAM нарушающим ряд международных торговых обязательств ЕС.
Среди нарушений Москва указала положения Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашение о процедурах лицензирования импорта, Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах, а также протоколы о вступлении отдельных стран ЕС в ВТО. Консультации в ВТО, как правило, предоставляют сторонам возможность разрешить споры без перехода к разбирательству с участием третейской группы.
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) предусматривает поэтапное введение сбора на углеродные выбросы, связанный с импортом продукции в ЕС. Механизм ориентирован на снижение углеродоемкости продукции и защиту европейских производителей от конкуренции со стороны стран с менее строгими экологическими стандартами, передает «Радиоточка НСН».
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