ЕС отказался от консультаций с Россией в ВТО по углеродному механизму

Европейский союз не стал проводить консультации с Россией в рамках Всемирной торговой организации по спору, инициированному Москвой в связи с трансграничным углеродным регулированием ЕС (CBAM). Об этом сообщил постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.

По его словам, Евросоюз уведомил российскую сторону об отказе от обсуждений в рамках предусмотренной процедурой ВТО. Россия ранее направила запрос на консультации 19 мая, указав, что считает механизм CBAM нарушающим ряд международных торговых обязательств ЕС.

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Среди нарушений Москва указала положения Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1994 года, Соглашение о процедурах лицензирования импорта, Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах, а также протоколы о вступлении отдельных стран ЕС в ВТО. Консультации в ВТО, как правило, предоставляют сторонам возможность разрешить споры без перехода к разбирательству с участием третейской группы.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) предусматривает поэтапное введение сбора на углеродные выбросы, связанный с импортом продукции в ЕС. Механизм ориентирован на снижение углеродоемкости продукции и защиту европейских производителей от конкуренции со стороны стран с менее строгими экологическими стандартами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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