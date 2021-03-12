ЕС объявил о продлении санкций против России по Украине
Евросоюз на полгода продлил действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС.
В документе сказано, что ограничения «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» ЕС продлил до 15 сентября 2021 года.
В настоящее время в данный чёрный список внесены 177 граждан и 48 организаций.
Ранее телеканал Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa сообщил, что из-за ситуации с Алексеем Навальным ЕС намерен утвердить новые санкции за нарушения прав человека на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 22 марта.
По информации собеседников агентства, послы 27 стран-членов ЕС уже согласовали предварительный чёрный список россиян, а их имена будут озвучены только после официального вступления ограничений в силу, чтобы предотвратить вывод активов с территории Евросоюза.
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