ЕС объявил о продлении санкций против России по Украине

Евросоюз на полгода продлил действующие санкции против граждан и компаний России и Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС.

В документе сказано, что ограничения «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины» ЕС продлил до 15 сентября 2021 года.

В настоящее время в данный чёрный список внесены 177 граждан и 48 организаций.

Ранее телеканал Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa сообщил, что из-за ситуации с Алексеем Навальным ЕС намерен утвердить новые санкции за нарушения прав человека на ближайшем заседании глав МИД стран Евросоюза, которое пройдет 22 марта.

По информации собеседников агентства, послы 27 стран-членов ЕС уже согласовали предварительный чёрный список россиян, а их имена будут озвучены только после официального вступления ограничений в силу, чтобы предотвратить вывод активов с территории Евросоюза.

