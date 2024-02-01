ЕС направит Украине €50 млрд на закупку оружия и зарплаты учителям

Он выразил надежду, что пакет помощи Киеву, в конечном итоге, будет согласован, и страны объединения смогут договориться о соблюдении прозрачности расходования этих средств.

«Мы обсудим, как Украина будет покупать оружие, как она будет выплачивать зарплаты своим учителям», - уточнил бельгийский премьер.

Он также добавил, что надеется на поддержку этого пакета Венгрией.

Ранее страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

