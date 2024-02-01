ЕС направит Украине €50 млрд на закупку оружия и зарплаты учителям
Европейский Союз направит финансовую помощь Украине в размере €50 млрд на закупку оружия и выплату заработной платы украинским учителям, заявил глава бельгийского правительства Де Кроо перед экстренной встречей ЕС на высшем уровне в Брюсселе, сообщает «Российская газета».
Он выразил надежду, что пакет помощи Киеву, в конечном итоге, будет согласован, и страны объединения смогут договориться о соблюдении прозрачности расходования этих средств.
«Мы обсудим, как Украина будет покупать оружие, как она будет выплачивать зарплаты своим учителям», - уточнил бельгийский премьер.
Он также добавил, что надеется на поддержку этого пакета Венгрией.
Ранее страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru