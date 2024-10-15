ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в союз

По словам министра, Албания полностью соответствует критериям для переговоров, и прием государства в ЕС пойдет на пользу всем членам союза. Сийярто призвал ускорить процесс вступления в ЕС всех государств Западных Балкан. Однако он отметил, что вступление Албании в сообщество будет «долгим и сложным», точные сроки присоединия государства к ЕС не устанавливаются, а переговоры могут продлиться годы.

Албания получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2014 году, в 2020-м Совет ЕС одобрил начало переговоров о присоединении и начал процесс в 2022 году. Только 11 октября текущего года комитет постоянных представителей «принял общую позицию ЕС, открывающую первый переговорный блок для Албании», и 15 октября состоялась соответствующая межправительственная конференция.

