ЕС начал первый этап переговоров с Албанией о вступлении в союз
Евросоюз и Албания начали переговоры по первому блоку вопросов о вступлении страны в сообщество. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, Албания полностью соответствует критериям для переговоров, и прием государства в ЕС пойдет на пользу всем членам союза. Сийярто призвал ускорить процесс вступления в ЕС всех государств Западных Балкан. Однако он отметил, что вступление Албании в сообщество будет «долгим и сложным», точные сроки присоединия государства к ЕС не устанавливаются, а переговоры могут продлиться годы.
Албания получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2014 году, в 2020-м Совет ЕС одобрил начало переговоров о присоединении и начал процесс в 2022 году. Только 11 октября текущего года комитет постоянных представителей «принял общую позицию ЕС, открывающую первый переговорный блок для Албании», и 15 октября состоялась соответствующая межправительственная конференция.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru