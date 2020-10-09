ЕС может ввести санкции против Лукашенко
Европейский союз обсуждает возможности введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил журналист Рикард Йозвяк на странице в Twitter.
«Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС», - написал Йозвяк. Он добавил, что ЕС вынесет свое решение в понедельник.
Ранее представитель ЕС объявил журналистам в Брюсселе о том, что министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября объявят, что Брюссель намерен расширить санкции в отношении властей Белоруссии.
Евросоюз ввел в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии. Минск объявил об ответных санкциях в сторону ЕС.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Выжившая после усыпления овчарка выбралась из могилы и пошла искать хозяев
- Комитет Госдумы готовит проект о наказании за цензуру в интернете
- Последствия покушения на Атамбаева попали на видео
- Топ-менеджера нефтяной компании задержали за взятку на Югре
- ЕС может ввести санкции против Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru