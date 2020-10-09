ЕС может ввести санкции против Лукашенко

Европейский союз обсуждает возможности введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил журналист Рикард Йозвяк на странице в Twitter.



«Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС», - написал Йозвяк. Он добавил, что ЕС вынесет свое решение в понедельник.

Ранее представитель ЕС объявил журналистам в Брюсселе о том, что министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза на предстоящем заседании 12 октября объявят, что Брюссель намерен расширить санкции в отношении властей Белоруссии.

Евросоюз ввел в действие санкции против 40 чиновников Белоруссии. Минск объявил об ответных санкциях в сторону ЕС.

