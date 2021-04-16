ЕС исключил подготовку новых санкций для России
Главы МИД ЕС на видеоконференции 19 апреля не будут утверждать новые санкции в отношении России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на высокопоставленного чиновника внешнеполитической службы ЕС.
Он также отметил, что позитивное отличие администрации президента США Джозефа Байдена заключается в том, что она заранее проконсультировалась с Евросоюзом о санкциях в отношении России.
По словам чиновника, введение санкций ЕС происходит в три этапа: внесение предложений, обсуждение в рабочих группах и утверждение. Представитель ЕС подчеркнул, что на повестке дня 19 апреля вопроса об утверждении новых санкций не будет.
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