В Кремле рассказали об ответе на американские санкции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о возможной реакции России на санкции США, напомнил лишь о принципе взаимности.

"Но все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.