В Кремле рассказали об ответе на американские санкции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал прямого ответа на вопрос о возможной реакции России на санкции США, напомнил лишь о принципе взаимности.

"Но все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

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Накануне 15 апреля президент США подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также коснулись ряда российских компаний и физических лиц. Американская сторона обвиняет Россию в «аннексии Крыма», а также во вмешательстве в американские выборы и в кибератаках.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация США, объявляя санкции против России, повышают конфронтационный градус в российско-американских отношениях. По её словам, ответственность за происходящее целиком лежит на США, которые получат решительный отпор в ответ на свои агрессивные действия.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияСанкции Против РоссииДмитрий Песков
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